Uniformi e abiti della corte napoleonica giovedi nel tardo pomeriggio a Marengo per ricodare la storica battaglia del 14 giugno 1800. L'assesore comunale Cherima Fteita ha sottolineato come si sia puntato a una rivocazione diversa, con musica , moda e le visite al museo Larieocazione della battaglia, sara' poposta con cadenza biennale, ha detto l'assessore , in attesa di appludire il Quartetto Cesar Franck. Venerdi dalle 10 alle 13, ci sara' il picchetto d'onore della Demie Brigade.