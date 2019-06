Giovedì sera si parla di cantautori in Biblioteca

Giovedì 20 alle ore 21 in Biblioteca Civica Valenza avrà luogo l’incontro della serie ‘Metti una sera in Biblioteca con…’ Alberto Vincenzoni che racconterà e spiegherà il significato dei testi delle canzoni di alcuni cantautori italiani: Umberto Bindi, Sergio Endrigo, Gino Paoli e Luigi Tenco. La serata a tema musicale farà da apripista alla Festa Europea della Musica prevista per il 21 giugno. Alberto Vincenzoni è storico dell’arte e dal 2018 è cultore della materia in Estetica del Contemporaneo presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano.