Protezione civile, campi per ragazzi a Sezzadio e Morano sul Po

Entra nel vivo la dodicesima edizione dei campi scuola 'Anch’io sono la Protezione civile', il progetto dedicato ai ragazzi dai 10 ai 16 anni organizzato dal Dipartimento nazionale della Protezione civile in collaborazione con le Regioni e 20 associazioni nazionali e locali di volontariato.

In Piemonte il progetto verrà realizzato secondo il seguente calendario: il 18 giugno si partirà a Vinovo (Torino), guidati dall’Associazione Nazionale Alpini; domenica 23 giugno avverrà l’apertura del campo a Sezzadio, a cura dell’Ana di Alessandria; lunedì 24 giugno si apriranno i campi di Morano sul Po a cura di Chintana Onlus e Trecate (No), sotto la guida dell’Ana; mercoledì 26 giugno inizierà l’esperienza a Nichelino (To), con la Croce Rossa locale; domenica 30 giugno l’Ana aprirà il campo di Revigliasco d’Asti; lunedì 1° luglio sarà la volta dei campi di Carignano (Torino; a cura del Gruppo Volontari comunali di Protezione civile di Carignano), Baceno (Vco; a cura della Croce Rossa di Montegrosso d’Asti) e Biella, che sarà gestito dall’Associazione raggruppamento nazionale Radiocomunicazione di emergenza.



“Rivolgersi ai ragazzi, i cittadini del futuro, è sicuramente la leva vincente per migliorare la prevenzione e creare in loro la conoscenza di un territorio fragile ma generoso, per difenderlo e salvaguardarlo dalle aggressioni climatiche e da quelle umane - sottolinea il presidente della Regione Piemonte, Alberto Cirio - Questa, però, sarà pure un’occasione importante per far comprendere ai nostri giovani il valore e l’importanza del sistema di Protezione civile e l’aiuto prezioso della sua rete di volontari. Auguro a tutti i protagonisti di questa esperienza di viverla felicemente e fare tesoro delle settimane che trascorreranno insieme nei campi scuola”.

In un percorso didattico di una settimana che alterna esercitazioni pratiche a lezioni teoriche, i ragazzi conosceranno i rischi presenti sul proprio territorio, imparando i corretti comportamenti da tenere in caso di emergenza grazie anche al coinvolgimento e agli insegnamenti dei rappresentanti delle strutture operative del sistema di Protezione civile - in particolare vigili del fuoco, forze di polizia, carabinieri forestali, 118, volontariato - e delle istituzioni comunali.

Tutte le informazioni sul progetto 'Anch’io sono la Protezione civile' e la mappa interattiva dei campi scuola sono consultabili nella sezione dedicata del sito www.protezionecivile.gov.it. Info pure sul sito della Regione.