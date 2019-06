Si rinnova la commissione locale per il paesaggio

Si rinnova la commissione localle per il paesaggio che ha come comune capofila Valenza. Sono inoltre coinvolti Bassignana, Castelletto Monferrato, Cuccaro Monferrato (meglio Lu e Cuccaro Monferrato) Montecastello, Pecetto di Valenza, Rivarone e San Salvatore Monferrato. Il termine per improrogabile per la presentazione delle candidature sono le ore 13 del 28 giugno prossimo.