L’assessore Luigi Icardi 'riapre' l'Ortopedia

L’assessore regionale alla Sanità, Luigi Icardi, è in visita all’ospedale ‘San Giacomo’ di Novi Ligure, dove è giunto stamane per verificare di persona la situazione del reparto di Ortopedia, che rischia di dover ridurre l’attività a causa della mancanza di medici.

Dopo aver ascoltato i pareri del sindaco Gian Paolo Cabella, del direttore del reparto Enrico Chiapuzzo, del direttore generale facente funzioni Paola Costanzo e del direttore dei presidi ospedalieri dell’Asl Al Simone Porretto, l’assessore ha proposto una soluzione temporanea per far arrivare medici specialisti in Ortopedia con contratto determinato a integrare i buchi nell’organico, che sono effetto di situazioni eccezionali.

Oltre alle croniche carenze, più volte segnalate dal primario, ad acuire la situazione ha contribuito anche l’improvviso decesso del dottor Danilo Di Ponzio, stroncato da infarto.

Adesso, la proposta dell’assessore Icardi è destinata a scongiurare la riduzione di attività al reparto del nosocomio di Novi nel mesi estivi e il sindaco Gian Paolo Cabella ha sottolineato l’importanza della continuità amministra tra Regione e Comune.