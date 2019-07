Una serata tutta in rosso e blu

VALENZA - Ha avuto un successo ancora superiore agli anni scorsi Ve’stiti di Valenza 2019.

Sabato sera tutti i 250 posti preventivati sono stati raggiunti con commensali decisamente in tono con la Città di San Massimo (e anche di San Giacomo visto che questa settimana cadono i festeggiamenti del secondo patrono), ovvero vestiti in rosso ed in blu.

In piazza XXXI Martiri si è dapprima socializzato, cenato con il menù preparato dalla Pro loco Valenza, con la regia del presidente Viviana Colombo e il supporto del presidente onorario Settimio Siepe, poi davanti alla facciata del Duomo, si è anche ballato, all’insegna dell’allegria, della spensieratezza e di Valenza.