Previsti rincari per il trasporto alunni del Comprensivo B

TORTONA - Dal prossimo anno scolastico i costi del trasporto alunni per la cosiddetta linea atipica, istituita per ovviare all’inagibilità della sede dell’istituto Tortona B, non potranno più essere così popolari come nel passato anno scolastico.

Fu la passata amministrazione a cercare di alleviare i disagi per la chiusura forzata delle scuole al quartiere San Bernardino, istituendo una linea atipica su cui trasportare gli alunni della scuola media da viale Kennedy a via Bonavoglia, sede delle lezioni. Andata e ritorno, al costo di 30 euro per l’intero anno scolastico. La sede temporanea rimarrà tale per almeno tre o quattro anni scolastici e la copertura dei costi di trasporto non potrà più essere così bassa. Lo ha ribadito il sindaco Federico Chiodi in risposta alla mozione presentata dalla minoranza in consiglio comunale, nella quale si chiedeva che la linea di trasporto venisse mantenuta a costi bassi ed estesa anche ai bambini della primaria per le altre sedi: il riferimento del sindaco è a un parere della Corte dei Conti, con cui si equipara il servizio di trasporto pubblico agli altri servizi a domanda individuale.