Unitre a Palazzo Trevisio

Casale - Trasloco in vista dell’Unitre casalese da Palazzo Hughues agli ambienti più spaziosi e confortevoli di Palazzo Trevisio.

La giunta municipale, a guida di Federico Riboldi, ha approvato, con una propria delibera, il protocollo d’intesa per l’utilizzo dei locali di proprietà dell’Ente Trevisio da parte dell’Unitre

Pertanto l’Unitre, con tutto il suo ricco bagaglio di corsi, per il prossimo anno accademico 2019/2020 lascerà la sede di Palazzo Hughues diventata troppo angusta, anche per via della coincidenza di tante presenze scolastiche ed educative al suo interno.

Scuola media sino agli anni Ottanta, il palazzo era poi diventato, per alcuni anni, anche sede decentrata universitaria.

“Sono assolutamente favorevole a questa scelta – dice Giuliana Romano Bussola, coordinatore dei corsi dell’Università della Terza Età casalese e docente del corso di storia dell’arte, il più seguito in assoluto da sempre – perché a Palazzo Hughues effettivamente c’erano alcuni problemi logistici, soprattutto per le lezioni di arte. Qui, poi, ci sono altri elementi positivi: innanzitutto il fatto che le lezioni si tengano al piano terra è sicuramente un vantaggio, come pure la vicinanza di piazza Castello, comoda per parcheggiare le vetture da parte di coloro che seguiranno i corsi”.

Adesso per la soluzione Trevisio, in via Trevigi, arteria che collega piazza Castello a via Roma, resta solo da sperare che tutto possa essere pronto per ottobre.