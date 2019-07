Alessandria, un'ora di pioggia e sulle strade si formano laghi

E' bastata un'ora e mezza di pioggia forte, con lampi e tuoni, per trasformare le vie di Alessandria, soprattutto gli spalti, in 'laghi' di dimensione diversa. All'incrocio tra corso IV Novembre e viale Don Orione l'acqua ha coperto anche parte del marciapiede, impraticabile dai passanti che sarebbero stati, comunque, coperti dagli schizzi d'acqua, alti anche un metro, sollevati dalle auto. Situazione identica in spalto Marengo, alla rotonda di viale Milite Ignoto e a quella di spalto Rovereto. La causa? Soprattutto i tombini, intasati, che già dopo pochi minuti sono andati in tilt. Nel piazzale della Pacto, con asalto sconnesso, si è formata anche una piccola 'piscina'. Numerose le chiamate ai Vigili del Fuoco anche dai sobborghi.