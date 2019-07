Pioggia e grandine in Val Borbera

Le previsioni la annunciavano e con puntualità Svizzera è arrivata in Val Borbera la perturbazione attesa da tanto tempo soprattutto dai contadini. Danni limitati dal breve periodo di grandine fine, poi tanta pioggia ma fortunatamente per ora non si segnalano particolari disagi, soprattutto perché i rari raggi di sole in una mattinata uggiosa non hanno convinto i turisti a scendere al fiume. Da valutare i danni alle mulattiere che dalla strada portano al livello del Borbera.