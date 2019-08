'Fade Out' di Laugelli nelle sale Uci prima di 'It'

ALESSANDRIA - Una grande soddisfazione per il regista alessandrino Lucio Laugelli. Mercoledì 4 settembre, alle 21, il suo film breve ‘Fade out’ sarà proiettato in tutte le sale dell’Uci Cinemas d’Italia prima di una maratona dedicata a ‘It’.

Laugelli non è l’unico alessandrino in questa iniziativa. C’è anche l’attore protagonista Michele Puleio e le due costumiste Carlotta Lombardi e Giulia Cantini. ‘Fade out’ è un film breve di 10 minuti, prodotto da Stan Wood Studio insieme alla Fondazione Cral. Si basa su una trovata di messa in scena: la protagonista rientra a casa di sera ma succede qualcosa che la precipiterà in una situazione angosciante. La proiezione prima di 'It' per Laugelli è una doppia soddisfazione, considerata la sua antica passione per Stephen King.

«L’idea - spiega - è nata la scorsa estate. In autunno ho iniziato la ricerca dei fondi, a febbraio in due giorni abbiamo girato e in primavera è stato fatto il montaggio. Tra fine primavera e inizio estate è stato affidato ad Associak per una distribuzione nel circuito dei festival».

Il passaggio ad Uci Cinemas? «Una serie di circostanze fortunate. Il contatto è nato ad Alessandria Film Festival due anni e mezzo fa. Il film è piaciuto ed è in tema. Una grande soddisfazione perché ci dà visibilità a livello nazionale. Viene premiato il lavoro della troupe ed è anche un bel riconoscimento per il cinema indipendente».