Notti al pc e amici virtuali. Due alessandrini in cura per ‘dipendenza da web’

ALESSANDRIA - Un paio di ragazzi dell’Alessandrino e del Casalese, rispettivamente di 17 e 20 anni, sono stati in cura al SerD (il Dipartimento di Patologia delle Dipendenze) per essere curati dalla cosiddetta, e sempre più diffusa, ‘internet addiction’.

In pratica, come spiega il direttore del Dipartimento stesso, Luigi Bartoletti, «avevano iniziato ad avere una vita parallela online, comunicando con altre persone solo tramite chat e messaggistica e trascorrendo molte ore davanti al computer, soprattutto di notte. A tal punto che uno aveva lasciato la scuola per l’impossibilità di seguire le lezioni mattutine con profitto. In più, ogni tentativo drastico dei parenti di vietare l’uso del pc li aveva portati a comportamenti aggressivi e aumenti di stati d’ansia».

Oggi i due giovani stanno meglio e sono tornati a una quotidianità normale: ma quante famiglie, in silenzio, stanno combattendo la medesima battaglia?