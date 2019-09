Morosità per quasi 150mila euro: il 'Golf Club' torna al Comune

ACQUI TERME - Dal 30 settembre l’impianto sportivo Golf Club di Acqui tornerà alla gestione comunale.

È stato infatti revocato l’affidamento per inadempienze contrattuali della struttura che occupa tutto il Parco Nazioni Unite e ha annessi ristorante, bar e piscina. «Dal primo febbraio 2013, il gestore ‘Asd Golf club’ ha accumulato una morosità di 148.999 euro» hanno spiegato da Palazzo Levi.

La giunta del sindaco Lorenzo Lucchini ha rassicurato che a breve avvierà la predisposizione del bando di gara.

«Le irregolarità nel pagamento del canone arrivano da lontano e sono sintomo di un’impostazione della struttura che la rende non sostenibile a livello economico - ha dichiarato l’assessore al Bilancio, Paolo Mighetti - Spiace dover mettere la parola fine per problematiche di questo genere, ma i ripetuti incontri non hanno condotto all'individuazione di alternative tali da permettere una prosecuzione del rapporto. Ora si aprono due capitoli su cui lavorare in maniera veloce ed efficace. Da un lato il recupero di quanto dovuto e, dall’altro, procedere alla riassegnazione in tempi rapidi e con modalità diverse da quella attuale. Per garantire la sostenibilità della struttura, si richiederà che la stessa sia più aperta alla cittadinanza e capace di supportare altre attività ludico-ricreative legate agli sport all’aperto».