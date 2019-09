Incidente in viale Massobrio, due auto coinvolte

ALESSANDRIA - Incidente nel primo pomeriggio di oggi, martedì 24 settembre, ad Alessandria. In viale Massobrio, all'altezza della Centrale del Latte sono rimaste coinvolte due vetture, una delle quali è finita contro un albero. Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia Municipale per ricostruire la dinamica. Fortunatamente non risultano feriti.