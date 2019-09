Abilitando 2019: le nuove tecnologie al servizio delle disabilità

ALESSANDRIA - Le nuove tecnologie al servizio della disabilità. Come migliorare l'accoglienza turistica in provincia, la fruizione dei musei e l'inserimento nel mondo del lavoro per le persone portatrici di deficit motori, uditivi e visivi. Questi gli obiettivi che si pone la terza edizione di 'Abilitando - Dove la tecnologia incontra la disabilità', in programma dal 2 al 5 ottobre tra Alessandria e Bosco Marengo.

Quattro giorni di convegni, workshop, laboratori e spazi espositivi in cui verranno mostrate le buone pratiche e soluzioni tecnologiche per facilitare l'inclusione delle persone con disabilità. La sala conferenze dell'associazione Cultura e Sviluppo, l'auditorium del Matengo Museum e il Complesso Monumentale di Bosco Marengo sono i luoghi che ospiteranno gli appuntamenti di 'Abilitando 2019'.

