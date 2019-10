Al Cristo arriva la patronale: una festa unica

ALESSANDRIA - Prende il via sabato la festa del Cristo, un evento unico e senza precedenti che rappresenta la conclusione naturale di un percorso ricco di spunti e di contenuti.

"Abbiamo realizzato qualcosa che non si era mai visto - conferma Stefano Venneri, deus ex machina dell'evento - e non faccio riferimento solo alla durata. Il quartiere è vivo, ha passione, entusiasmo e voglia di stupire ancora". La patronale sarà protagonista per oltre una settimana, con tante iniziative studiate per soddisfare i gusti e le esigenze di tutti. Non più una sola domenica (la seconda di ottobre, da tradizione) ma un calendario denso di appuntamenti, che coinvolgerà l'intero quartiere.

Commercio, valorizzazione del territorio e aspetto sociale saranno i tratti distintivi di una kermesse che punta sulla tradizione, guardando al futuro: dopo il carnevale, dopo Corso Acqui alla Ribalta e dopo la notte bianca, dunque, si rilancia una sfida ambiziosa, pensando anche al periodo natalizio, che sarà caratterizzato a sua volta da tantissime attrazioni. Non resta che attendere ancora un pochino.

Sabato alle 21 doppio appuntamento, in piazza Zanzi, il ritorno dello storico ballo a palchetto, una struttura che quest'anno compie 100 anni) con l'Orchestra Enrico Cremon Notte Italia (ingresso libero, servizio ristoro e posti a sedere). In contemporanea alla Soms si balla con il dj Donato.

Domenica in via Maggioli il Mercatino dalle 8 alle 18: stand, espositori e bancarelle a cura di Procom. Animazione e musica con i Mambo. Alle 10 il taglio del nastro con la madrina Chiara Savino da Miss Italia, la giovane nata e cresciuta al Cristo.

Alle 17 la processione con la presenza del Vescovo Mons. Guido Gallese, organizza la Parrocchia di San Giovanni Evangelista.

In serata i due Rangone, Franco e Al, protagonisti in due serate storiche. In piazza Zanzi alle 21 il ballo a palchetto per serata di Liscio con l'orchestra Ricky Show, ospite Al Rangone (ingresso libero e servizio ristoro e posti a sedere).

Sempre alle 21 al Centro Incontro Cristo in via San Giovanni Evangelista l'inaugurazione della mostra illustrata Il Piccolo, Storia di un Giornale e di una Comunità (la mostra è visitabile tutti i giorni dalle 15 alle 19). Subito dopo si balla con Franco Rangone e la sua band.