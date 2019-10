Nuovi giornali, nuovi siti: la presentazione in streaming con il prof. Barbero

Oggi, venerdì, dalle ore 18,30 la diretta streaming della presentazione delle nuove grafiche dei giornali del Gruppo Soged, Il Piccolo, Il Novese e L’Ovadese e, degli otto siti internet di informazione il piccolo.net, AlessandriaNews, ValenzaNews, NoviOnline, OvadaOnline, TortonaOnline, AcquiNews e CasaleNotizie. Durante l’evento - che si svolge al Disit di Alessandria in viale Teresa Michel, ma che potete seguire in streaming in questa pagina - interverrà anche lo Storico e accademico Alessandro Barbero.