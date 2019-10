Fiumi sotto il livello di guardia, problemi sulle strade

ALESSANDRIA - Arpa Piemonte segnala che tutti i corsi d'acqua del reticolo principale e secondario sono sotto il livello di guardia. Previsti innalzamenti dei livelli nel sud della regione fino al pomeriggio e al nord per il perdurare delle precipitazioni. In provincia, prevista criticità ordinaria per l'Orba.

Le precipitazioni dovrebbero continuare sull'Alessandrino fino al pomeriggio, con un progressivo miglioramento fino alla giornata di domani, quando sull'intera regione splenderà il sole.

Per quanto riguarda la viabilità, sulle strade secondarie molti disagi per piccoli allagamenti: la situazione più difficile è sulla provinciale 185, a Capriata d'Orba, che è stata chiusa all'altezza dello stabilimento Saiwa.

Disagi anche per chi viaggia in treno: sulla linea Genova Brignole-Acqui Terme ritardi di 25 minuti in entrambe le direzioni per allagamenti, nel corso della mattinata.