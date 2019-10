Spinetta, Litta e sobborghi: quanti problemi

ALESSANDRIA - Le maggiori criticità, dopo una notte di piogge intense, arrivano dalla Fraschetta: a Spinetta Marengo, Litta Parodi e Castelceriolo, in particolare, rii che non tengono e fognature incapaci di ricevere l'acqua hanno provocato esondazioni e piccoli allagamenti. Occorre intervenire per prevenire certe situazioni, ormai endemiche.