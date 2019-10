Alessandria, martedì scuole chiuse

ALESSANDRIA - Ad Alessandria, a causa del superamento del livello di guardia dell'Orba a Casal Cermelli, è prevista una piena del fiume Bormida in transito tra le 23 e la mezzanotte di oggi. Pertanto sono in corso di evacuazione le aree golenali di Bormida.

Per non creare aggravio di traffico sulle strade e per evitare spostamenti che potrebbero arrecare disagio, alla luce di un possibile e imprevisto peggioramento delle condizioni meteo, su disposizione del sindaco, nella giornata di domani, martedì 22 ottobre, tutte le scuole di ogni ordine e grado del Comune di Alessandria saranno chiuse.

In una provincia martoriata dal maltempo, domani niente lezioni anche a Novi Ligure, Serravalle Scrivia, Gavi, Viguzzolo e Tortona.