Lotta contro il tempo per salvare un uomo aggrappato a un albero nel torrente

CAPRIATA D’ORBA - Una lotta contro il tempo e contro la furia delle acque quella dei Vigili del Fuoco impegnati in piena notte nel difficile recupero di una persona aggrappata ad una pianta in mezzo all’Orba. L’uomo, un brasiliano, è stato raggiunto verso le 2.30 e traportato in ospedale. Era in stato di ipotermia.

L’uomo viaggiava su un taxi che, verso le 2, non era ancora stato ritrovato. Nessuna traccia neppure di chi era alla guida.

Una notte difficile quella appena trascorsa: squadre di soccorso impegnate anche nella zona di Mornese dove risultavano disperse due persone, tra cui un agricoltore. Seguono aggiornamenti.