Settantunenne precipita in un dirupo cercando funghi

CAPANNE DI MARCAROLO - Oggi, alle ore 13.45, i Vigili del Fuoco di Ovada sono intervenuti - su richiesta del 118 - in località Pian Castagna (Capanne di Marcarolo) insieme a una squadra specializzata nel soccorso Speleo-Alpino-Fluviale, per soccorrere una donna di 71 anni caduta in un dirupo di circa 50 metri.

Era stata una donna che era insieme alla settantunenne a dare l'allarme. Le due erano a cerca di funghi.

Raggiunta dai Vigili del Fuoco e dal personale di soccorso alpino, la donna, ferita alla testa, è stata caricata su di una barella toboga quindi affidata alle cure del 118 e trasportata in codice giallo all'ospedale di Novi Ligure. Le operazioni sono terminate verso le ore 16.