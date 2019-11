"Bocciati, ma adesso chiediamo il raduno 2022"

ALESSANDRIA - Gli alpini alessandrini che volevano l’adunata del 2021, fra un anno e mezzo sfileranno a Udine. Abbiamo perso l’assegnazione, «per giochi non certo puliti», dice il presidente della sezione, Bruno Dalchecco. Che, però, non molla: «L’alleanza lombardo-veneta è stata decisiva, ma noi non ci arrendiamo. Chiederemo di ospitare l’adunata del 2022».