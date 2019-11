Sposta le transenne e finisce nell'acqua. Salvato dalla Municipale

ALESSANDRIA - Il commissario della Polizia municipale Gianfranco Demichelis e l'ispettore capo Fabrizio Bisio hanno tratto in salvo due persone rimaste bloccate sulla strada per Valle San Bartolomeo. L'auto era in mezzo alla strada allagata.

La Municipale ha trainato il mezzo con il fuoristrada di servizio. Il conducente della vettura era passato spostando le transenne e rischiando di essere trascinato via dalla corrente.

Si ribadisce ancora una volta a tutti gli automobilisti di non spostare le transenne e non avventurarsi in strade allagate e chiuse al transito. Il pericolo è molto alto.