Torna il sole, fiumi in calo. Si controlla il territorio

ALESSANDRIA - La riunione in Prefettura del Centro Coordinamento Soccorsi appena conclusa ha preso atto che la situazione meteorologica sia in costante miglioramento. Si è convenuto di mantenere il presidio del territorio in attesa del Bollettino Arpa delle ore 13 odierne.

I livelli dei fiumi che interessano il territorio comunale si stanno, pur con lentezza, progressivamente abbassando. Permane invece sotto particolare controllo il fiume Po e il deflusso delle sue acque.