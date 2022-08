Il 4 agosto è la Giornata mondiale del gufo

Ricorre oggi, 4 agosto, la Giornata mondiale del gufo.

Questa giornata rappresenta un momento speciale per celebrare l’immagine dei rapaci notturni, rivalutarla agli occhi di coloro che li dipingono come animali nefasti, ma soprattutto per parlare di conservazione di questi predatori. In questo scenario, la loro diffusione in natura si può ritenere, a livello scientifico, un valido bioindicatore ambientale, avvallando dunque, la loro importanza.

Uno degli strumenti migliori per salvaguardare i gufi è quello di ricorrere all’uso dei nidi artificiali, che possono davvero invertire le tendenze negative di alcune specie.

Il miglior modello da seguire lo ha proposto il professor Motti Charter, che lavora presso lo 'Shamir research Institute' dell’Università di Haifa, in Israele, che ha realizzato un progetto meraviglioso, facendo installare centinaia di nidi artificiali per barbagianni in Israele, Palestina e Giordania. Questo progetto permette ai barbagianni di agire sul controllo diretto dei roditori che danneggiano le coltivazioni agricole.

