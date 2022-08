Il 5 agosto è la Giornata internazionale della birra

Ricorre oggi, 5 agosto, la Giornata internazionale della birra, International beer day. Istituita nel 2008, questa giornata rappresenta un'occasione per celebrare la birra e si svolge nei pub e nelle birrerie di tutto il mondo.

Nel nostro paese il commercio della birra di importazione - da Francia, Germania e Inghilterra - si sviluppò in modo consistente nel corso dell’ultimo decennio del settecento. Il Piemonte, venne particolarmente influenzato da questa nuova moda di consumo, grazie ai suoi contatti con le culture del centro Europa.

Nel 1845 fu Giacomo Bosio a costrure il primo birrificio in Piemonte e tra i primi in Italia: si trattava non di un semplice laboratorio, ma di una vera e propria fabbrica, ispirata ai grandi impianti tecnologici della Germania.

L’impianto produttivo nacque lungo il torrente artificiale “Canale di Torino”, che forniva acqua pura per la birra, ma anche energia a basso costo. Successivamente alla prima brasseria, diventata Bosio & Caratsch, nello stesso borgo industriale torinese nacque la Metzger e nella oggi centralissima Via Vittorio Emanuele II fu fondato il birrificio Boringhieri.

Le produzioni dei tre stabilimenti privilegiarono una politica industriale innovativa e produzioni di qualità, tanto da essere premiate con la medaglia d’oro all'Esposizione dell’Industria Italiana, svoltasi a Torino nel 1898.

