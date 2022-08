Protezione civile, in tre giorni 49 viaggi per l'acqua potabile

Non si ferma il lavoro incessante dei volontari di Protezione civile del Coordinamento territoriale di Alessandria: "Tra venerdì 12 e domenica 14 sono stati effettuati 49 viaggi di acqua potabile nelle zone maggiormente in difficoltà per l'emergenza idrica - spiega il coordinatore Andrea Morchio - E anche oggi le nostre cisterne sono su quelle strade per garantire un normale Ferragosto a tutti. Ecco perché, ancora una volta, il ringraziamento va a tutti i volontari".