Il 19 agosto è la Giornate mondiale degli aiuti umanitari

Ricorre oggi, 19 agosto, la Giornata mondiale degli aiuti umanitari.

Questa giornata è stata designata in memoria dell'attentato dinamitardo del 19 agosto 2003 al Canal Hotel di Baghdad, in Iraq, in cui sono morte 22 persone, tra cui il capo umanitario in Iraq, Sergio Vieira de Mello. Nel 2009, l'Assemblea Generale delle Nazioni Unite ha formalizzato la giornata come Giornata mondiale degli aiuti umanitari (WHD).

Ogni anno, WHD si concentra su un tema, riunendo partner di tutto il sistema umanitario per difendere la sopravvivenza, il benessere e la dignità delle persone colpite da crisi e per la sicurezza degli operatori umanitari.

