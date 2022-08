Italexit, Paragone: "L'aumento dei prezzi è solo una speculazione sconsiderata"

Il 27 agosto, all'ex Taglieria del pelo Borsalino, si è svolta la conferenza stampa di presentazione dei candidati locali della lista Italexit e del programma nazionale del partito per le elezioni politiche del 25 settembre.

Nell’incontro sono risultate le posizioni nette del partito di Gianluigi Paragone su due temi di attualità, il caro dei prezzi e la guerra in Ucraina. Italexit, riguardo al conflitto Russia-Ucraina, sostiene che "l’Italia dovrebbe recuperare la sua sovranità politica e svincolarsi da influenze statunitensi, ponendo fine alle sanzioni alla Russia e all’invio di armi - spiega il coordinatore provinciale,Alberto Costanzo - Quanto al caro bollette, il partito ha commentato che in realtà non è mai esistito alcun aumento delle materie prime e che quindi, l’aumento dei prezzi è solo una speculazione sconsiderata, che il Governo accetta e/o forse favorisce".

Non solo: "Oltre che ai temi propri del partito, quali l’uscita dall’Ue e della moneta unica e il recupero dei diritti dei cittadini messi in difficoltà dalla pandemia - aggiunge - si è data molta importanza alla difesa dell’ambiente e al perseguire l’autonomia energetica, tanto che questi due temi sono stati definiti 'il terzo pilastro': questi non sarebbero altro che due profili di un unico tema". E la posizione sull’energia è assoluta: "Privilegiare le risorse del territorio (energia idroelettrica, solare, eolica e geotermica) e non utilizzare quelle di cui l’Italia non dispone.

Durante il meeting, i candidati si sono presentati personalmente, raccontando le motivazioni che li hanno portati ad avvicinarsi al partito Italexit e a impegnarsi a tutelare i cittadini, i lavoratori e le generazioni future.