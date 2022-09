Covid, lieve aumento dei casi in Piemonte

Mentre a livello nazionale, per la settimana 22-28 agosto, si toccano i 259.8 casi ogni 100.000 abitanti, l’incidenza per il Piemonte arriva a 208.1 (in aumento del 13% rispetto alla settimana precedente), confermandosi come uno dei valori più bassi in Italia, dopo la Lombardia, il Lazio e la Toscana. Il dato è in crescita rispetto alle settimane precedenti, però bisogna tenere conto delle oscillazioni che ogni anno si presentano dopo la settimana di Ferragosto.

L’occupazione dei posti letto in data 28 agosto, si attesta al 4,6% (valore nazionale 8,8%) e quella delle terapie intensive all’1,1% (il valore nazionale è il 2,3%), mentre la positività dei tamponi è al 7,7%.

Dopo essere stata eseguita un’analisi dei campioni prelevati il 22 agosto nei depuratori di Castiglione Torinese, Alessandria, Cuneo e Novara, si segnala una presenza dominante dell’Omicron 5 e delle mutazioni appartenenti ad alcune sue sottovarianti.

Per quanto concerne la sottovariante Omicron 4, si continuano a rilevare alcune mutazioni specifiche, ma non se ne attestano per la Omicron BA.2.75 (Clade 22D) e BA.3. Il Piemonte è primo per somministrazione di quarta dose con oltre 400.000 fiale somministrate, a tutti coloro che avevano maturato i tempi necessari per il quarto richiamo (immunocompromessi, over 80, ospiti Rsa, fragili over 60 con specifiche patologie, over 60 e fragili over 12).

Nelle farmacie, dal 26 aprile in poi, sono state iniettate circa 16.000 dosi e le prenotazioni sono 1.600 circa.

Dal periodo 22-28 agosto, i casi medi giornalieri in Piemonte sono stati 1.270, Alessandria 135, Asti 56, Biella 49, Cuneo 172, Novara 100, Vercelli 45, VCO 35, Torino città 211, Torino area metropolitana 421.

Su base regionale i casi dal 22-28 agosto sono stati 8.893 (+13% rispetto alla settimana precedente): Alessandria 947 (-26), Asti 389 (-20), Biella 342 (+41), Cuneo 1207 (+202), Novara 698 (+36), Vercelli 313 (+29), VCO 244 (-7), Torino città 1479 (+202), Torino area metropolitana 2.945 (+451).