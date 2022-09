Lega Navale, nuova casa alla Soms

Tutto pronto a Villa del Foro, dove avverrà l’inaugurazione della nuova sede della Delegazione Alessandrina della Lega Navale Italiana, scelta fatta dall’alessandrino Alessandro Borgoglio, Consigliere Nazionale dell’ANMI (Associazione Nazionale Marinai d’Italia). Lo spazio che utilizzeranno è di proprietà dei soci della Soms di Villa del Foro, che da tempo cercavano un nuovo scopo per la struttura, in disuso da parecchio tempo ma comunque in ottime condizioni.

“Una scelta ponderata e valutata con attenzione” dice il Presidente della Delegazione di Alessandria della Lega Navale Italiana Paolo Bobbio, riguardo alla validità della proposta di collaborazione con la LNI, l’AMNI, la SOMS e l’UNAC (Unione Nazionale Arma Carabinieri) di Castellazzo Bormida per un rilancio delle associazioni, che trovano un quartier generale dove poter sviluppare in sinergia i loro progetti, e della SOMS, che compie 140 anni di storia e che si candida come punto di riferimento della comunità locale. La scelta decentra la presenza delle storiche associazioni ospitate da sempre nei locali demaniali di via Piacenza 31, ormai però inutilizzabili e indisponibili (il fabbricato è in vendita da anni). La valutazione consente ai soci maggior fruibilità, (essendo le associazioni sovracomunali) e concede una allocazione più stabile, permettendo lo sviluppo del CIN (Centro di Istruzione della Nautica della Lega Navale Italiana) e il rafforzamento delle attività della LNI.

La Lega Navale Italiana è l’unico Ente Istituzionale con fini associativi con l’obiettivo e compito di diffondere la cultura del mare e delle acque interne, istruire la platea al rispetto per l’ambiente marino, e di sponsorizzare gli sport acquatici, con un target particolare verso i giovani, ma benvenuti sono anche gli adulti, gli anziani e i diversamente abili. La LNI è molto apprezzata negli ambienti marini nazionali, totalmente inserita nel contesto del cluster marittimo e attiva nella collaborazione con la Marina Militare, incluso il Corpo delle Capitanerie di porto - Guardia Costiera.

Diversi sono i progetti organizzati dalla Delegazione di Alessandria con Sestri Levante, Varazze, Arona e Meina sul Lago Maggiore, come la divulgazione scientifica volta alla tutela dell’ambiente marino e fluviale, alla promozione degli sport nautici quali la Motonautica e la Vela con il sostegno di FMI e FIV (Federazione Italiana Vela) e delle selezioni di mare e lago della LNI. La primavera scorsa hanno avviato il progetto velascuola della FIV grazie alla Prof.ssa Maria Elena Dealessi, Dirigente Scolastica, che ha portato 70 ragazzi dell’Istituto Volta a Varazze per il loro battesimo del mare.

Domenica 4 settembre alle ore 10 si terrà la messa in occasione della Festa Patronale di Villa del Foro di Santa Varena, alle 11 la processione/sfilata del gruppo ANMI che alle 11.30 si concluderà con l’alzabandiera in sede con la benedizione dei locali e interventi delle autorità presenti. Alle 12.30 verrà servito il pranzo. La cerimonia sarà sobria, nello stile pragmatico della gente di mare, sempre pronta ad affrontare e risolvere problemi con originalità e molto coraggio.