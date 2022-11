On Bike Analysis, la valutazione biomeccanica sulla bici

Postura ed ergonomia – in ogni campo – sono fondamentali per ottenere risultati migliori e con minor sforzo fisico. Nella vita quotidiana come nella pratica agonistica o amatoriale. FisioAnalysis Mædica tra i tanti servizi riguardanti la medicina dello sport, ne offre uno innovativo e unico in provincia di Alessandria, in cui scienza e tecnologia interagiscono per ottenere il miglior risultato possibile.



Il dottor Luigi Di Filippo, Direttore Generale della struttura, illustra di che tipo di analisi stiamo parlando



Si chiama ‘On Bike Analysis’ un’analisi biomeccanica sulla propria bicicletta: si studia e si ricerca il miglior posizionamento sul mezzo per migliorare le prestazioni e ridurre gli sforzi e i dolori che si possono creare con un posizionamento errato. Si svolge nella nostra sede con tecnologia di ultima generazione in tempo reale. Il servizio è già attivo per tutti.

In che modo si sviluppa?

Utilizziamo le più moderne tecnologie a disposizione per ottenere parametri e valutazioni più scientificamente precise e puntuali possibili. In Italia esistono 5 milioni di ciclisti amatoriali, è uno degli sport più diffusi. Ma solo il 56% effettua tali verifiche in sella.

La tecnologia si rivela molto utile se utilizzata nel modo corretto. L’analista specializzato per questa attività è il dottor Filippo Frascarolo, specializzato in FMS (Functional Movement System). Dottore, ci spieghi cosa fa

Effettuiamo valutazioni sulla postura, sui movimenti in sella e sulle attività muscolare. Come? Il ciclista viene da noi col proprio mezzo. Per le rilevazioni vengono applicati sensori sul corpo, sulle articolazioni e sulla sella, così da calcolare ogni parametro. L’intelligenza artificiale dei nostri strumenti ci mostra dunque un quadro completo sotto sforzo di ogni movimento del ciclista sulla sua bici (tutto videoregistrato), potendo così valutare i parametri in tempo reale ed effettuare subito eventuali correzioni sulla bici. Anche piccolissime variazioni migliorano sensibilmente la performance migliorando la sensazione di affaticamento e i dolori percepiti. Uno dei valori aggiunti è la elettromiografia, l’esame della conduzione dell’attività muscolare durante lo sforzo fisico effettuato grazie all'utilizzo di speciali pantaloncini di ultima generazione grazie ai quali abbiamo una mappa completa dell'utilizzo dei muscoli degli arti inferiori durante la pedalata. Spesso queste valutazioni vengono fatte in modo approssimativo, senza le dovute nozioni di biomeccanica e anatomia e con scarsa conoscenza della letteratura scientifica. On Bike Analysis è scienza.

Il ciclista esce “come nuovo”?

I test vengono ripetuti più volte ad ogni variazione millimetrica dei parametri. Il settaggio della bicicletta e della posizione in sella è immediato, così da poter iniziare da subito il periodo di adattamento e confrontarsi nell'immediato. L’atleta avrà un report dettagliato, così da replicare gli aggiustamenti e avere l’analisi sempre a disposizione.

Esistono vari pacchetti di analisi comprensivi di valutazioni ulteriori riguardo la corsa e la forza, a seconda delle esigenze (professionista o amatore).

Per informazioni:

Alessandria, via Piave 87/E

Tel. 0131.1826788

info@fisioanalysis.it

www. fisioanalysis.it