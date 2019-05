'Cinesi' e 'Piccolo principe'

Prosegue ‘Scatola sonora’, Festival giunto alla XXII edizione promosso dal Conservatorio di Alessandria, con appuntamenti tra Auditorium Pittaluga e Cortile di Palazzo Cuttica (via Parma 1). Nelle sale d’arte prosegue la mostra ScenaMadre dell'Accademia Albertina di Belle Arti di Torino (aperta fino al 23 giugno). Venerdì 24 alle 21, il Dipartimento di canto - Interdipartimento di musica antica proporrà ‘Le cinesi’ un’azione teatrale in un atto di Pietro Metastasio su musica di Christoph Willibald Gluck. Sabato 25 alle 21 l’associazione Solo Canto - Opera Lab in collaborazione con il Conservatorio ‘Vivaldi’ presenterà ‘The little prince’, opera di Rachel Portman, su libretto di Nicholas Wright. In scena una ventina di ragazzi per la parte di coro e movimento, una decina coinvolti nelle scenografie, un ensemble del ‘Teca’ di Milano, studenti del ‘Vivaldi’, un attore e un baritono: tutti assieme faranno rivivere le avventure del personaggio creato da Saint Exupery. Lunedì 27 alle 21, infine, nuovo appuntamento con gli ‘Incontri musicali’.