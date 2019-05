Claudia Koll legge Sant'Agostino

Il Festival di musica sacra ‘Conflixere Mirando’ propone un nuovo appuntamento domenica 26 alle 21 questa volta in un luogo molto speciale della nostra provincia, il complesso monumentale di Santa Croce a Bosco Marengo. Come abbiamo già avuto modo di scrivere, il festival è organizzato dal dipartimento di Musica Sacra dell'Orchestra Classica di Alessandria con la direzione artistica affidata a Monsignor Pietracatella .‘Sero te amavi’ (‘Tardi ti amai’, da sant’Agostino) é il titolo della serata che avrà come protagonisti il soprano Mirella Di Vita, il coro Cantica Nova e i Cameristi dell' Orchestra Classica di Alessandria diretti da Pierangelo Pietracatella.Presente anche, con una serie di interventi, Natale Spineto, professore di Storia delle religioni all'Università degli studi di Torino e l'attrice Claudia Koll che leggerà brani tratti da testi di Sant'Agostino.

Il programma musicale prevede composizioni per soli, coro, orchestra di Gjeilo, Bach, Haendel, Caccini, Mozart e Frisina.

Claudia Koll è attrice, regista e ha avuto sin dagli inizi un'attività professionale intensa e multiforme spaziando dal cinema, al teatro alla televisione. Ha presentato un'edizione del festival di Sanremo ed è stata protagonista in diverse fiction e serie televisive. Fervente cattolica, viene spesso invitata a manifestazioni dove presta volentieri la sua voce per letture ispirate ai santi.