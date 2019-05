'Stand-up': finale contest

Giovedì 30 alle ore 21 al Sociale andrà in scena ‘Stand-up Valenza!’, con i comici finalisti ed ospiti speciali del contest gran finale della rassegna sarà dedicato alla scoperta di nuovi talenti della comicità, in particolare di quegli artisti che incentrano la loro ricerca artistica sull’arte della stand-up comedy. L'associazione Valenza Teatro Social Club Contest ha promosso ad hoc lo ‘Stand-up Valenza’, concorso per nuovi talenti di questa forma di cabaret, professionisti e non.

I partecipanti daranno quindi vita ad uno show durante il quale è prevista anche la partecipazione di varie ‘guest star’ della comicità. La serata - condotta da Francesco Giorda, attore brillante noto nel panorama teatrale piemontese - si concluderà quindi con il verdetto del pubblico e di una giuria selezionata che sancirà il vincitore del contest. Quest'ultimo avrà l’opportunità di inserire un proprio spettacolo all’interno della prossima stagione del Sociale di Valenza.