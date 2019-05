Tre Martelli premiati

«È una bella soddisfazione, siamo onorati di aver ricevuto questo riconoscimento». Enzo Conti commenta così il premio recentemente assegnato ai Tre Martelli, storico gruppo alessandrino di musica della tradizione che è stato insignito del Premio nazionale Città di Loano per la Musica Tradizionale Italiana 2019. Conti aggiunge: «Ci hanno dato il premio ‘alla carriera’...quello che si dà ai vecchietti. Ma scherzi a parte, abbiamo in effetti festeggiato i nostri primi 40 anni nel 2017 e ci stiamo impegnando in un nuovo lavoro dedicato ai canti di Natale piemontesi che sarà pronto nel 2020. Ci ha fatto molto piacere la motivazione del premio che sottolinea come continuiamo a ‘portare in giro la musica tradizionale piemontese con coerenza e stile, senza chiudersi nel passato ma passando il testimone a nuove generazioni’». La premiazione dei Tre Martelli è prevista a Loano il 22 luglio (il festival si terrà dal 22 al 26) nell’ambito di un concerto che il gruppo alessandrino terrà in riva al mare.