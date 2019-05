Vivaldi versione catalana

Il Festival 'Scatola sonora' promosso dal Conservatorio di Alessandria per mercoledì 29 alle ore 17 nel cortile di palazzo Cuttica in via Parma ospiterà ‘Vivaldi embodied’ del percussionista catalano Santi Serratosa Lòpez autore di diverse creazioni originali basate sull’arte della ‘body percussion’ (o percussiò corporal, per dirla alla catalana) che ha in questo caso accolto l’invito del Dipartimento di didattica della musica a lavorare su un brano originale di Vivaldi.

La breve performance rappresenterà il momento spettacolare aperto a conclusione di un seminario di tre giornate (iniziato ieri) organizzato dall’istituto nell’ambito dell’offerta formativa in materia di Espressione e consapevolezza corporea.

L’iniziativa coinvolgerà una ventina di studenti del Dipartimento del ‘Vivaldi’, un centinaio di ragazze/ragazzi della scuola secondaria di I grado ‘Vivaldi’ dell’Istituto comprensivo ‘Galilei’ di Alessandrina e una trentina di docenti del Piemonte.