Dopo ‘Il matrimonio di mio figlio’, altro spettacolo all’Officina (Largo Catania 17 ad Alessandria), venerdì 31, alle 21 promosso in occasione dell’imminente ‘Al-Pride’. ‘Fullin legge Fullin’ è il titolo della serata che la Compagnia teatrale Stregatti supportata dalla Fondazione Piemonte dal Vivo e da Tessere le Identità promuove. In scena l’attore comico Alessandro Fullin, noto per aver partecipato a vari programmi televisivi e radiofonici. Attore raffinato e interprete sensibile, ad Alessandria porta una biografia dove si racconta attraverso l’attività che più ama: scrivere. Biglietti a 10 euro.