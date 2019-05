'Speciale Days': le band

San Salvatore torna a ospitare lo ‘SpecialeDays’, manifestazione promossa da un gruppo di amici che hanno in comune il ricordo di un amico, Luca Speciale, in programma da venerdì 31 a domenica 2 presso la Colonia solare dalle ore 19. Venerdì 31 alle ore 19, apertura stand gastronomici e poi musica con i Radiohit, seguiti dai Dancefloor capitanati dallo stravagante Anthonybaker con un repertorio fantastico che spazia dai Depeche Mode ai Modern Talking, Duran Duran, Michael Jackson, Madonna.

Sabato, sempre si mangia dalle 19 e poi musica con i Make it burn e i Dirtydolls. Domenica 2 infine, il via anticpato alle 18: pub sotto i maestosi pini della Colonia tra panini e patatine e tanta birra attendendo (alle 20) l'esibizione degli Spoty5. E poi chiusura con Andrea Amisano con i suo compagni del Clan Banlieu.