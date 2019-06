Giovedì 6, alle ore 21 l’Alessandrino, tornerà ad ospitare il ‘Concerto per la città’ con l’Orchestra Sinfonica del ‘Vivaldi’ di Alessandria (12ª edizione), offerto dal Conservatorio e dai Club Service, col patrocinio della Provincia e della Città di Alessandria.

Per il secondo anno Inner Wheel, Lions Club Host, Lions Club Marengo, Lions Club Marengo Santa Croce, Rotary Club, Soroptimist e Zonta Club insieme, sostengono il Conservatorio assegnando anche due borse di studio ad allievi dell’Istituto di Alta formazione musicale, premiazione che avverrà nel corso della serata (a ingresso libero). Anche quest’anno a dirigere l’Orchestra Sinfonica sarà il Maestro Marcello Rota che proporrà un programma che spazia da Beethoven, a Mozart (con il solista Federico Scarone), Bruch (con la solista Margherita Succio), e ancora brani di Bramhms, Schumann e Berlioz.

Come noto l’Orchestra Sinfonica del ‘Vivaldi’ è composta da oltre cinquanta elementi e riunisce gli studenti dei Corsi Ordinamentali e di Laurea di I e II livello. Da alcuni anni, sono presenti anche giovani strumentisti della University of Georgia con cui si svolge abitualmente un proficuo scambio con il Conservatorio. Anche questa edizione del Concerto è organizzata con il contributo della Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria. Il concerto sarà replicato venerdì 7 alle 21 a Ovada nella chiesa di Santa Maria delle Grazie in piazza San Domenico.