La 'Pascoli' suona il jazz

Questa volta ‘a fare il jazz’ a Valenza, saranno i più giovani. L’istituto comprensivo Valenza ‘A’, torna infatti protagonista nel concerto in programma domani, mercoledì 5 giugno ore 21, al teatro Sociale di Valenza. In programma una serata che è nata dalla collaborazione tra gli allievi della Scuola media musicale ‘Pascoli’ di Valenza e il Dado Moroni Quartet e che vede coinvolti gli allievi della ‘Ranfaldi’ con i docenti Gisella Boero, Marco Romanelli, Gianni Robotti, Rodolfo Matulich e appunto Dado Moroni che porta avanti un progetto che dura da alcuni anni e che rappresenta il risultato degli incontri nell’anno accademico tra il musicista, gli insegnanti e i ragazzi della scuola. Durante questi incontri i ragazzi hanno avuto modo di conoscere il mondo della musica e soprattutto del jazz per mezzo delle lezioni impartite da Dado. Gli incontri annuali hanno avuto lo scopo, di preparare il concerto che si terrà domani sera e che prevede un biglietto a 15 euro (info alla ‘Pascoli’ al numero 0131 941206 oppure 339 3498389).

Con Dado Moroni, pianista genovese tra i più richiesti in Europa e in America ci saranno anche: Giampaolo Casati, Riccardo Fioravanti e il batterista Stefano Bagnoli, vincitore del premio Valenza Jazz 2018.