'Piccolo principe' plurilingue

Federica Sassaroli, attrice, regista, autrice e speaker, sarà in scena questa mattina martedì in doppia replica alle ore 10.15 e alle ore 11.45 all’Auditorium della Scuola Media ‘Vochieri’ di Alessandria con lo spettacolo in lingua italiana, inglese, spagnola e francese ‘The principito und moi. Il piccolo principe ed io’, adattamento scritto e diretto dalla stessa Sassaroli, con l’aiuto di Marta Molinari per il movimenti scenici e con le musiche originali di Matteo Calabrò, basato sul celebre racconto di Antoine de Saint-Exupéry ‘Il piccolo principe’.

Lo spettacolo, organizzato in collaborazione con la scuola, è dedicato agli studenti stessi, dato che la ‘Vochieri’ è molto sensibile al potenziamento delle lingue straniere e il team delle docenti di lingue lavora all’organizzazione di progetti che rendano l’apprendimento accattivante e stimolante. In questa versione dello spettacolo si entra in teatro e il sipario è spalancato, il palco è spoglio, senza scenografia: i nostri occhi vedono solo questo, buio e vuoto, in apparenza. Ma ecco che una sola attrice farà apparire, con la magia della narrazione e di semplici elementi scenografici, storie e personaggi di una pietra miliare della letteratura.