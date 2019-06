Il Paganini della fisarmonica

La ventunesima edizione del Festival ‘Echos. I Luoghi e la Musica’ si avvia verso la conclusione e, nel suo penultimo weekend, propone un concerto da non perdere: domenica 9 alle ore 17, appuntamento al castello di Piovera, per assistere al recital del funambolo della fisarmonica Gianluca Campi.Genovese, enfant prodige (a soli 12 anni vinse il Concorso Internazionale per Fisarmonica di Vercelli), Gianluca Campi ottiene fama internazionale nel 2000 aggiudicandosi il trofeo mondiale di fisarmonica ad Alcobaça, in Portogallo. Da allora si è esibito in importanti sale da concerto e attualmente è l'unico esecutore al mondo della fisarmonica liturgica ‘Dallapè’, utentico privilegio visto che nessuno, prima di lui, aveva avuto la possibilità di tenere un concerto su questo strumento al di fuori delle mura vaticane.

Gianluca Campi è un virtuoso di prim'ordine; ha inciso numerosi dischi e pubblicato un Cd interamente dedicato al suo celebre concittadino Niccolò Paganini, elaborando per fisarmonica le opere del grande compositore genovese. Questa incisione, definita dalla critica specializzata ‘eccezionale’, gli è valsa appunto l’appellativo di ‘Paganini della fisarmonica’. E proprio a Paganini sarà interamente dedicato il concerto di ‘Echos’. Inoltre dalle 15 alle 16.45 si potrà visitare il castello nell’ambito della rassegna ‘Castelli Aperti’.