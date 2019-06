PrimaFesta: eventi e patronale

A San Salvatore domenica 9 giugno, al via ‘PrimaFesta’, con la visita a sei luoghi simbolo del paese: il Santuario della Madonna del Pozzo; la Mostra delle ‘Botteghe della Memoria’, (inaugurazione sabato alle 18 a Palazzo Carmagnola); i Giardini di Villa Genova; la Piazzetta del Gusto con le specialità proposte dalla Pro loco a pranzo e a cena; il trenino PrimaFesta Express; la Chiesa della Beata Vergine Assunta, chiusa da tempo: apertura straordinaria con concerto d’arpa del maestro Camillo Vespoli alle 21 di venerdì.

Il tutto nell’ambito della festa patronale: sabato ore 19.30, cena alla Piazzetta del Gusto in attesa del ‘Cervellone’. Domenica stand del mercatino artigianale, giostre, trenino turistico, il banco di beneficenza parrocchiale, l’esibizione degli Sbandieratori dell’Associazione Aleramica di Alessandria, cantastorie, giochi e animazione per le vie del centro. Alle 11.30 messa solenne poi pranzo e al pomeriggio le visite guidate (anche con navetta) alle chiese e ai giardini di Villa Genova in Fosseto. Al parco della Torre Storica giochi per Rioni senza Frontiere, a Casa Barco le letture poetiche per le celebrazioni di Igino Ugo Tarchetti e a seguire la consegna delle borse di studio ‘Città di San Salvatore Monferrato’ .Alle 19 concerto ‘Mozart per PrimaFesta’ del Coro della scuola di musica per adulti presso la Chiesa di San Martino. E poi ancora la cena e musica dal vivo in piazza Carmagnola.

E per i bambini tennis in un campo allestito in via Panza dal Villaforte Tennis con istruttori professionisti domenica dalle ore 10 alle ore 20.