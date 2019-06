La immagini che pubblichiamo, purtroppo, non hanno bisogno di commenti. Un nostro lettore ci ha inviato alcuni scatti 'rubati' all'interno del cortile dell'ospedale civile Santi Antonio e Biagio di Alessandria: muri scrostati, piccioni morti, cartacce. Uno stato preoccupante di degrado e mancanza di manutenzione ai quali occorrerebbe porre rimedio. In alcuni casi basterebbe una bella ripulita. In altri l'operazione richiede un intervento più approfondito. La situazione interna, fortunatamente, è ben diversa ma il lettore suggerisce (e noi con lui) una maggiore attenzione anche alle aree esterne.