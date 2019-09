Dolcetto: serata di gala a Palazzo Monferrato

Una rinnovata curiosità e fiducia da parte degli appassionati di vino nei confronti del Dolcetto. E’ la sensazione emersa con chiarezza al termine della serata organizzata dall’Enoteca Regionale nell’ambito dell’edizione 2019 di “Aperto per cultura”. Tanti i visitatori che hanno visitato gli stand all’interno di Palazzo Monferrato e che hanno apprezzato la degustazione con i vini del consorzio dell’Ovada docg. Importante anche il traino rappresentato dall’attore Giuseppe Palasciano che ha proposto la sua rappresentazione, dal titolo “La nascita del trullo”, ha proposto una decina di spettacoli tra le 20.00 e le 24.00, con una media di 50 spettatori. Nel complesso una vetrina importante per un territorio che vuole riproporsi con un rinnovato slancio sfruttando il traino dell’Anno del Dolcetto e dell’intesa da poco firmata con Dogliani e Diano d’Alba per la promozione comune di un rosso identitario della nostra regione