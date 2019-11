Nemmeno la pioggia ha scoraggiato gli appassionati di rally, oggi sulle colline del Monferrato per la 22a Ronde Colli del Monferrato e del Moscato organizzata dal Vm Motor Team.

Nel video, registrato a Zenevreto (Mombello), alcuni passaggi sul tracciato della prova speciale “Colli e Castelli" che le auto (55 in tutto), ripeteranno fino alle ore 17 circa. L’arrivo, con premiazione sul palco, è previsto dalle ore 17.30 di oggi in Piazza Castello a Casale.