Merella, vietato il transito dei tir con lo smarino

Ordinanza a sorpresa del Comune di Novi, che ha istituito il divieto di transito, con decorrenza da mercoledì scorso, a tutti i veicoli aventi massa complessiva a pieno carico superiori a 7,5 tonnellate, non destinati al trasporto di persone, lungo il tratto della strada provinciale 152 ‘della Merella’ nel tratto che costeggia il centro abitato della frazione.

Dal divieto sono esclusi i mezzi diretti allo stabilimento Albasider di Villalvernia, altrimenti non raggiungibile con altri percorsi, e quelli in uso alle attività agricole e commerciali ubicate all’interno della citata delimitazione, oltre a quelli appositamente autorizzati di volta in volta.

