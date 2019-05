Sarà ballottaggio tra Cabella e Muliere

A Novi il sindaco uscente Rocchino Muliere e lo sfidante del centrodestra, Gian Paolo Cabella, vanno al ballottaggio con una minima differenza di voti ottenuti al primo turno, pari a circa il 2,6%, ma con umori alla pari, almeno nelle dichiarazioni.

I dati si riferiscono alle 28 sezioni scrutinate su 29 alle ore 22,50 di ieri sera.

Il candidato sindaco del centrosinistra, Rocchino Muliere è passato dallo scoramento per l’exploit della Lega alle elezioni europee e regionali alla soddisfazione per la rimonta compiuta alle elezioni comunali. Il candidato sindaco del centrodestra, Gian Paolo Cabella si era illuso, come quasi tutti i componenti delle 4 liste che lo sostengono, di poter vincere al primo turno proiettando le percentuali delle elezioni europee e regionali su quelle per il rinnovo del consiglio comunale di Novi Ligure. Così non è.